По Харьковщине ударили 34 «Герани» — Синегубов заявил о пострадавших

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки. Пострадали 13 населенных пунктов.

По данным Синегубова, по Харьковской области в течение суток ударили 34 БпЛА типа «Герань-2», из них 22 — за час ночью (с 01:00 по 02:00). Под ночным ударом были Богодуховский, Изюмский, Купянский и Чугуевский районы. Также в течение суток зафиксированы «прилеты» четырех КАБов, одной «Молнии» и трех FPV-дронов.

Начальник ХОВА сообщил о пяти пострадавших в Купянске. Это 63-летний и 69-летний мужчины, 70-летняя, 66-летняя и 86-летняя женщины. Также, по его данным, два человека пострадали в селе Клугино-Башкировка: 43-летняя женщина и 15-летняя девушка (ранее в ГСЧС информировали, что пострадавших там больше — шесть человек).

Также в течение суток двое мужчин пострадали от подрыва на ВОП в селе Граково Чкаловской громады.

В области следующие разрушения:

🔹 В Харьковском районе поврежден частный дом (пгт Слатино);

🔹 В Купянском районе повреждены частный дом (с. Малый Бурлук), три многоквартирных дома (г. Купянск), частный дом (с. Сподобовка), складские помещения, зерноочистительная машина (с. Волосская Балаклея), дом культуры, кинотеатр, школа, гаражи (пгт Шевченково), психоневрологический интернат (с. Млынки), складское помещение (с. Отрадное);

🔹 В Изюмском районе повреждены админздание, многоквартирный и частные дома (г. Балаклея), гараж (пгт Боровая), клуб, школа, частный дом (с. Калиновка);

🔹 В Чугуевском районе поврежден многоквартирный дом (с. Клугино-Башкировка);

🔹 В Богодуховском районе повреждено медицинское учреждение (пгт Золочев).