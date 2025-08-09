Live
  • Сб 09.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.46
  • EUR 48.28

Харьковщину массированно атаковали БпЛА — ГСЧС о последствиях (фото)

Происшествия 08:51   09.08.2025
Оксана Горун
Харьковщину массированно атаковали БпЛА — ГСЧС о последствиях (фото)

Минувшей ночью российская армия отправила по Харьковской области стаю БпЛА. В течение ночи сообщали о «прилетах» в Чугуеве и Балаклее, досталось и другим населенным пунктам, есть пострадавшие.

В ГСЧС Украины проинформировали, что под ударом были населенные пункты в четырех районах Харьковской области.

«Ночью враг нанес массированный удар БпЛА по области. Произошли многочисленные пожары, пострадали гражданские», — отметила пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей были следующие «прилеты»:

🔹 Богодуховский район. В Золочеве горело админздание больницы. Обошлось без пострадавших.

🔹 Чугуевский район. Горели квартиры в многоэтажке села Клугино-Башкировка –на 1-м и 4-м этажах.

«Пострадали шесть человек, среди них ребенок 2010 года рождения», — отметили в ГСЧС.

🔹 Изюмский район. В Балаклее горело админздание на площади 300 квадратных метров и частный дом (60 кв. м). Также были пожары в селе Калиновка — горело учебное заведение и клуб, без пострадавших.

массированная атака БпЛА 9 авгута 2025 в Харьковской области 5

🔹 Купянский район. Горели учебное заведение и общежитие в Шевченково (также пожары были в гаражах, горели авто). В отрадном повреждена крыша зернохранилища, горело разлитое топливо. В Млынках горела больница и хозпостройка. Без пострадавших.

«Работали более 120 спасателей и 32 единиц техники, в том числе медицинские и пиротехнические расчеты, офицеры-спасатели громад и местная пожарная команда», — прокомментировали в ГСЧС.

Читайте также: Что угрожает Харькову, если Украина «сдаст» Донецкую область — анализ ISW

массированная атака БпЛА 9 авгута 2025 в Харьковской области 4

массированная атака БпЛА 9 авгута 2025 в Харьковской области 2

массированная атака БпЛА 9 авгута 2025 в Харьковской области

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально
Сократить комендантский час на Харьковщине собирается Синегубов — официально
08.08.2025, 21:27
Что угрожает Харькову, если Украина «сдаст» Донецкую область — анализ ISW
Что угрожает Харькову, если Украина «сдаст» Донецкую область — анализ ISW
09.08.2025, 08:04
Новости Харькова — главное 9 августа: налет БпЛА, ребенок среди пострадавших
Новости Харькова — главное 9 августа: налет БпЛА, ребенок среди пострадавших
09.08.2025, 08:59
Харьковщину массированно атаковали БпЛА — ГСЧС о последствиях (фото)
Харьковщину массированно атаковали БпЛА — ГСЧС о последствиях (фото)
09.08.2025, 08:51
Новости Харькова — главное 8 августа: удар, подробности трагедии в Безлюдовке
Новости Харькова — главное 8 августа: удар, подробности трагедии в Безлюдовке
08.08.2025, 21:42
По Харьковщине ударили 34 «Герани» — Синегубов заявил о пострадавших
По Харьковщине ударили 34 «Герани» — Синегубов заявил о пострадавших
09.08.2025, 09:31

Новости по теме:

08:51
Харьковщину массированно атаковали БпЛА — ГСЧС о последствиях (фото)
08:42
Нет воды, света, не ездят поезда: Лозовая пережила самую массированную атаку
12:09
Четырых людей, в том числе ребенка, спасли пожарные Харьковщины
21:38
Двое пострадавших в городе Харьковской области из-за ударов российских дронов
21:29
Есть погибший и раненый – дрон РФ атаковал машину на Харьковщине (обновлено)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Харьковщину массированно атаковали БпЛА — ГСЧС о последствиях (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 августа 2025 в 08:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью российская армия отправила по Харьковской области стаю БпЛА. В течение ночи сообщали о «прилетах» в Чугуеве и Балаклее, досталось и другим населенным пунктам ".