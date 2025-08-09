Харьковщину массированно атаковали БпЛА — ГСЧС о последствиях (фото)

Минувшей ночью российская армия отправила по Харьковской области стаю БпЛА. В течение ночи сообщали о «прилетах» в Чугуеве и Балаклее, досталось и другим населенным пунктам, есть пострадавшие.

В ГСЧС Украины проинформировали, что под ударом были населенные пункты в четырех районах Харьковской области.

«Ночью враг нанес массированный удар БпЛА по области. Произошли многочисленные пожары, пострадали гражданские», — отметила пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей были следующие «прилеты»:

🔹 Богодуховский район. В Золочеве горело админздание больницы. Обошлось без пострадавших.

🔹 Чугуевский район. Горели квартиры в многоэтажке села Клугино-Башкировка –на 1-м и 4-м этажах.

«Пострадали шесть человек, среди них ребенок 2010 года рождения», — отметили в ГСЧС.

🔹 Изюмский район. В Балаклее горело админздание на площади 300 квадратных метров и частный дом (60 кв. м). Также были пожары в селе Калиновка — горело учебное заведение и клуб, без пострадавших.

🔹 Купянский район. Горели учебное заведение и общежитие в Шевченково (также пожары были в гаражах, горели авто). В отрадном повреждена крыша зернохранилища, горело разлитое топливо. В Млынках горела больница и хозпостройка. Без пострадавших.

«Работали более 120 спасателей и 32 единиц техники, в том числе медицинские и пиротехнические расчеты, офицеры-спасатели громад и местная пожарная команда», — прокомментировали в ГСЧС.