Новости Харькова — главное за 9 августа: ночью атаковали Чугуев и Балаклею
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:14
Ночью «Шахеды» атаковали Чугуев и Балаклею
Ночью тревогу в Харькове и области объявляли из-за угрозы ударных БпЛА типа «Шахед». Сирены завыли в 00:44. Воздушные силы ВСУ предупредили, что группы российских беспилотников появились на севере Харьковской области и движутся на юг.
Отдельно об угрозе информировали Чугуев.
Мэр города Галина Минаева сообщила: был «прилет» в одном из отдаленных районов.
«В результате обстрела БпЛА известно о двух пострадавших и повреждении многоквартирного дома. На месте работают профильные службы», — написала Минаева ночью.
В Харькове отбой дали в 01:32. Но в области тревога продолжалась. «Шахеды» атаковали южные районы. В том числе досталось Балаклее.
«Оккупанты подло направили БпЛА по центральной части города. Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание. В результате чего на месте возник пожар. Также есть повреждения в близлежащих многоквартирных домах. На месте сразу начали работать все необходимые экстренные службы, была обследована территория и ликвидирован пожар. Повреждено имущество, разрушены здания, люди подверглись серьезному стрессу. Мы делаем все, чтобы оказать помощь пострадавшим и ликвидировать последствия этого преступления», — написал утром 9 августа начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.
По состоянию на 07:14 воздушной тревоги в Харьковской области нет.
Читайте также: Сегодня 9 августа: какой праздник и день в истории
