Новини Харкова – головне за 9 серпня: вночі атакували Чугуїв і Балаклію

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:14

Вночі “шахеди” атакували Чугуїв і Балаклію

Вночі тривогу в Харкові та області оголошували через загрозу ударних БпЛА типу “Шахед”. Сирени завили о 00:44. Повітряні сили ЗСУ попередили, що групи російських безпілотників з’явилися на півночі Харківської області та рухаються на південь.

Окремо про загрозу поінформували Чугуїв.

Мер міста Галина Мінаєва повідомила: був “приліт” в одному із віддалених районів.

“Внаслідок обстрілу БпЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби”, – написала Мінаєва вночі.

У Харкові відбій дали о 01:32. Але в області тривога тривала. “Шахеди” атакували південні райони. У тому числі дісталося Балаклії.

“Окупанти підло спрямували БпЛА по центральній частині міста. Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. У результаті чого на місці виникла пожежа. Також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках. На місці одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби, було обстежено територію та ліквідовано пожежу. Пошкоджено майно, зруйновані будівлі, люди зазнали серйозного стресу. Ми робимо все, аби надати допомогу постраждалим та якнайшвидше ліквідувати наслідки цього злочину“, – написав зранку 9 серпня начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

Станом на 07:14 повітряної тривоги на Харківщині немає.