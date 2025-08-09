Live
Наслідки “прильоту” по меблевому магазину в Харкові показала поліція 📷

Події 18:27   09.08.2025
Оксана Горун
У жінок, які перебували в “Меблевому лабіринті” на Салтівці в Харкові, внаслідок удару безпілотника – осколкові поранення.

“Внаслідок влучання постраждали троє жінок 38, 45, 43 років, а також 17-річна дівчина. Постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до лікарні”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв про п’ятьох постраждалих.

удар по Меблевому лабіринту у Харкові 9 серпня 2025 3

Повідомлення про “приліт” до поліції надійшло о 16:20. Повітряної тривоги в місті в цей момент не було.

Читайте також:  Дівчинка в комі після удару російських БпЛА по Харківщині — Синєгубов

“Ворожий безпілотник поцілив по меблевому магазину. Пошкоджено дах та приміщення закладу торгівлі”, – зазначили в ГУНП.

удар по Меблевому лабіринту у Харкові 9 серпня 2025

удар по Меблевому лабіринту у Харкові 9 серпня 2025 2

удар по Меблевому лабіринту у Харкові 9 серпня 2025 4

Автор: Оксана Горун
