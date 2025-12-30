Live

Чоловік по-варварські понівечив вхід у крамницю в центрі Харкова

Події 14:37   30.12.2025
Оксана Якушко
Чоловік по-варварські понівечив вхід у крамницю в центрі Харкова

49-річний чоловік розбив скляні двері у квітковій крамниці, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався в Шевченківському районі Харкова, по проспекту Науки.

Чоловік виламав металеву ручку на дверях квіткової крамниці та почав нею гамселити по склу. Працівники магазину зробили йому зауваження, але зухвалий зловмисник проігнорував їх та продовжував бити, поки не розколотив склопакет металопластикових дверей та бічної скляної панелі.

За цим фактом дізнавачі Харківського РУП № 3 відкрили кримінальну справу за статтею хуліганство.

49-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Згідно з санкцією статті підозрюваному загрожує до 5 років обмеження волі.

Слідчі дії тривають.

Автор: Оксана Якушко
