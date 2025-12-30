Чоловік по-варварські понівечив вхід у крамницю в центрі Харкова
49-річний чоловік розбив скляні двері у квітковій крамниці, повідомляє Нацполіція.
Інцидент стався в Шевченківському районі Харкова, по проспекту Науки.
Чоловік виламав металеву ручку на дверях квіткової крамниці та почав нею гамселити по склу. Працівники магазину зробили йому зауваження, але зухвалий зловмисник проігнорував їх та продовжував бити, поки не розколотив склопакет металопластикових дверей та бічної скляної панелі.
За цим фактом дізнавачі Харківського РУП № 3 відкрили кримінальну справу за статтею хуліганство.
49-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Згідно з санкцією статті підозрюваному загрожує до 5 років обмеження волі.
Слідчі дії тривають.
Читайте також: Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: магазин, хулиган, хулиганство;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чоловік по-варварські понівечив вхід у крамницю в центрі Харкова», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2025 в 14:37;