Ув’язнений міг торгувати наркотиками в колонії
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що розкрили схему незаконної торгівлі забороненими речовинами в одній із виправних колоній.
За версією слідства, ув’язненому допомагав його товариш. Він, ймовірно, сховав наркотики у посилці з продуктами. Її чоловік передав другові.
“Під час перевірки працівники установи виявили та вилучили 20 пігулок та полімерний згорток із кристалічною речовиною білого кольору. Згідно з висновком експерта, вилучена речовина містила наркотичний засіб – метадон. Слідчі Харківського РУП № 3 за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова повідомили про підозру двом чоловікам за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України“, – додали у поліції.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 11:45;