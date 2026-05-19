Ув’язнений міг торгувати наркотиками в колонії

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що розкрили схему незаконної торгівлі забороненими речовинами в одній із виправних колоній.

За версією слідства, ув’язненому допомагав його товариш. Він, ймовірно, сховав наркотики у посилці з продуктами. Її чоловік передав другові.

“Під час перевірки працівники установи виявили та вилучили 20 пігулок та полімерний згорток із кристалічною речовиною білого кольору. Згідно з висновком експерта, вилучена речовина містила наркотичний засіб – метадон. Слідчі Харківського РУП № 3 за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова повідомили про підозру двом чоловікам за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України“, – додали у поліції.