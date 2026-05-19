Live

Обстріл Харкова: скільки будинків постраждало у Новобаварському районі (фото)

Суспільство 12:08   19.05.2026
Вікторія Яковенко
Обстріл Харкова: скільки будинків постраждало у Новобаварському районі (фото) Фото: Харківська міськрада

Комунальники усувають наслідки ворожих ударів по Новобаварському району, повідомляє пресслужба міськради.

«Фахівці КП «Харківжитлобуд» закривають вибиті вікна, а працівники КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло та впорядковують територію», – зазначили у мерії.

удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада

Голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник повідомила, що внаслідок «прильотів» двох БпЛА постраждало понад 40 приватних домоволодінь та 10 багатоквартирних будинків. Пошкоджені близько 350 вікон та скління балконів, 17 покрівель, також постраждали мережі газопостачання та електропостачання.

Нагадаємо, по Новобаварському району Харкова ворог вдарив БпЛА після опівночі та вранці, близько 05:20. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про трьох постраждалих.

Читайте також: Рятувальникам вдалося загасити пожежу, яка вирувала після ранкового “прильоту”

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ спробувала прорватися поблизу Вовчанська: чому саме зараз – Коваленко
РФ спробувала прорватися поблизу Вовчанська: чому саме зараз – Коваленко
19.05.2026, 12:43
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
01.11.2022, 08:12
Обстріл Харкова: скільки будинків постраждало у Новобаварському районі (фото)
Обстріл Харкова: скільки будинків постраждало у Новобаварському районі (фото)
19.05.2026, 12:08
Ув’язнений міг торгувати наркотиками в колонії
Ув’язнений міг торгувати наркотиками в колонії
19.05.2026, 11:45
“Чорний лісоруб” нарубав 21 дерево на 101 тисячу грн: йому загрожує сім років
“Чорний лісоруб” нарубав 21 дерево на 101 тисячу грн: йому загрожує сім років
19.05.2026, 11:07
Новини Харкова – головне за 19 травня: удари по місту, постраждали люди
Новини Харкова – головне за 19 травня: удари по місту, постраждали люди
19.05.2026, 12:13

Новини за темою:

18.05.2026
Перебої зі світлом не зупинять роботу: у Харкові відкрили новий центр «1562»
14.05.2026
ХАЦ: у Харківській міськраді – обшуки. Коментар Терехова (відео)
13.05.2026
Ранні овочі подорожчали за рік на 20%: ціни в Харкові
12.05.2026
На житло для переселенців Харків отримає понад 16 млн грн
12.05.2026
Ще два КП у Харкові отримають кредити: на що підуть близько 50 млн грн


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Обстріл Харкова: скільки будинків постраждало у Новобаварському районі (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники усувають наслідки ворожих ударів по Новобаварському району, повідомляє пресслужба міськради.".