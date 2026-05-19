Обстріл Харкова: скільки будинків постраждало у Новобаварському районі (фото)
Фото: Харківська міськрада
Комунальники усувають наслідки ворожих ударів по Новобаварському району, повідомляє пресслужба міськради.
«Фахівці КП «Харківжитлобуд» закривають вибиті вікна, а працівники КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло та впорядковують територію», – зазначили у мерії.
Голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник повідомила, що внаслідок «прильотів» двох БпЛА постраждало понад 40 приватних домоволодінь та 10 багатоквартирних будинків. Пошкоджені близько 350 вікон та скління балконів, 17 покрівель, також постраждали мережі газопостачання та електропостачання.
Нагадаємо, по Новобаварському району Харкова ворог вдарив БпЛА після опівночі та вранці, близько 05:20. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про трьох постраждалих.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, новини Харкова, Новобаварский район, приліт;
Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 12:08;