Обстріл Харкова: скільки будинків постраждало у Новобаварському районі (фото)

Комунальники усувають наслідки ворожих ударів по Новобаварському району, повідомляє пресслужба міськради.

«Фахівці КП «Харківжитлобуд» закривають вибиті вікна, а працівники КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло та впорядковують територію», – зазначили у мерії.

Голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник повідомила, що внаслідок «прильотів» двох БпЛА постраждало понад 40 приватних домоволодінь та 10 багатоквартирних будинків. Пошкоджені близько 350 вікон та скління балконів, 17 покрівель, також постраждали мережі газопостачання та електропостачання.

Нагадаємо, по Новобаварському району Харкова ворог вдарив БпЛА після опівночі та вранці, близько 05:20. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про трьох постраждалих.