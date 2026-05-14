ХАЦ: у Харківській міськраді – обшуки. Коментар Терехова (відео)
ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомляє, що обшуки у Харківській міськраді проводять СБУ та прокуратура. За даними антикорупціонерів, департамент цифрової трансформації підозрюється у махінаціях з бюджетними коштами.
«Нагадаємо, одним з основних проєктів цього департаменту є «Картка харків’янина». За період повномасштабної війни на її модернізацію Департамент витратив 22,4 млн грн, а також зараз планує витратити ще 9,5 млн грн. На модернізацію технічного забезпечення диспетчерської служби «1562» витратили ще 7,5 млн грн. Очолює департамент Галина Литвинець», – пише ХАЦ.
Мер Ігор Терехов розповів журналістам, що про обшук дізнався зі ЗМІ.
«У нас немає недоторканих, не зважаючи на їхні заслуги, які були під час війни. Якщо дозволяли собі хуліганити, то буде створена спеціальна комісія, ми проаналізуємо все. Якщо виявимо порушення, я особисто звернусь до правоохоронних органів з вимогою провести об’єктивне розслідування», – прокоментував Терехов.
Відео: телеграм-канал «Харьков Life»
Читайте також: Вимагав хабар за “спокій”: підозра посадовцю Держгеокадастру на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, міськрада, новини Харкова, обыски;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ХАЦ: у Харківській міськраді – обшуки. Коментар Терехова (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 13:01;