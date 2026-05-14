ХАЦ: у Харківській міськраді – обшуки. Коментар Терехова (відео)

ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомляє, що обшуки у Харківській міськраді проводять СБУ та прокуратура. За даними антикорупціонерів, департамент цифрової трансформації підозрюється у махінаціях з бюджетними коштами.

«Нагадаємо, одним з основних проєктів цього департаменту є «Картка харків’янина». За період повномасштабної війни на її модернізацію Департамент витратив 22,4 млн грн, а також зараз планує витратити ще 9,5 млн грн. На модернізацію технічного забезпечення диспетчерської служби «1562» витратили ще 7,5 млн грн. Очолює департамент Галина Литвинець», – пише ХАЦ.

Мер Ігор Терехов розповів журналістам, що про обшук дізнався зі ЗМІ.

«У нас немає недоторканих, не зважаючи на їхні заслуги, які були під час війни. Якщо дозволяли собі хуліганити, то буде створена спеціальна комісія, ми проаналізуємо все. Якщо виявимо порушення, я особисто звернусь до правоохоронних органів з вимогою провести об’єктивне розслідування», – прокоментував Терехов.

