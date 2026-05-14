Росіяни атакували залізницю на Харківщині: що пошкоджено

Суспільство 12:40   14.05.2026
Вікторія Яковенко
Росіяни атакували залізницю на Харківщині: що пошкоджено Фото: АТ “Укрзалізниця”

Вночі на Харківщині внаслідок ворожого удару постраждав маневровий локомотив, повідомляє АТ «Укрзалізниця».

«Завдяки роботі моніторингових центрів, які минулої доби працювали у посиленому режимі по всій Україні, локомотивна бригада вчасно залишила тепловоз та пройшла в укриття. Ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Залізничники зазначили, що загалом за два дні внаслідок масованих атак було пошкоджено чотири локомотиви УЗ.

Нагадаємо, 5 травня армія РФ атакувала БпЛА території двох об’єктів залізничної інфраструктури в Харкові, повідомляли в облпрокуратурі. Внаслідок удару чоловік отримав поранення, жінка зазнала гострої реакції на стрес.

«Все пошкоджено»: скільки людей залишається в Куп’янську – Канашевич
