Росіяни атакували залізницю на Харківщині: що пошкоджено
Фото: АТ “Укрзалізниця”
Вночі на Харківщині внаслідок ворожого удару постраждав маневровий локомотив, повідомляє АТ «Укрзалізниця».
«Завдяки роботі моніторингових центрів, які минулої доби працювали у посиленому режимі по всій Україні, локомотивна бригада вчасно залишила тепловоз та пройшла в укриття. Ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.
Залізничники зазначили, що загалом за два дні внаслідок масованих атак було пошкоджено чотири локомотиви УЗ.
Нагадаємо, 5 травня армія РФ атакувала БпЛА території двох об’єктів залізничної інфраструктури в Харкові, повідомляли в облпрокуратурі. Внаслідок удару чоловік отримав поранення, жінка зазнала гострої реакції на стрес.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", локомотив, удар, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 12:40;