Россияне атаковали железную дорогу на Харьковщине: что повреждено

Общество 12:40   14.05.2026
Виктория Яковенко
Фото: АО «Укрзалізниця»

Ночью на Харьковщине в результате вражеского удара пострадал маневровый локомотив, сообщает АО «Укрзалізниця».

«Благодаря работе мониторинговых центров, которые в прошлые сутки работали в усиленном режиме по всей Украине, локомотивная бригада вовремя покинула тепловоз и прошла в укрытие. Никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Железнодорожники отметили, что всего за два дня в результате массированных атак были повреждены четыре локомотива УЗ.

Напомним, 5 мая армия РФ атаковала БпЛА территории двух объектов железнодорожной инфраструктуры в Харькове, сообщали в облпрокуратуре. В результате удара мужчина получил ранения, женщина получила острую реакцию на стресс.

