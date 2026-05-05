Атака БпЛА на железнодорожную инфраструктуру в Харькове: пострадавшие (фото)

Происшествия 12:12   05.05.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром 5 мая армия РФ атаковала Харьков БпЛА типа «Герань-2», сообщили предварительные данные в областной прокуратуре.

«Попадание зафиксировано на территориях двух объектов железнодорожной инфраструктуры. Мужчина получил ранения, женщина получила острую реакцию на стресс», — рассказали правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, утром 5 мая россияне обстреляли Харьков дважды. По данным мэра Игоря Терехова, враг выпустил по городу две ракеты. Также город атаковали вражеские БпЛА. «Прилеты» зафиксировали в Холодногорском и Основянском районах.

Также вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщал, что около 07:30 беспилотник РФ уничтожил вагон поезда в Харьковской области.

