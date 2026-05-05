Атака БпЛА на железнодорожную инфраструктуру в Харькове: пострадавшие (фото)
Утром 5 мая армия РФ атаковала Харьков БпЛА типа «Герань-2», сообщили предварительные данные в областной прокуратуре.
«Попадание зафиксировано на территориях двух объектов железнодорожной инфраструктуры. Мужчина получил ранения, женщина получила острую реакцию на стресс», — рассказали правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, утром 5 мая россияне обстреляли Харьков дважды. По данным мэра Игоря Терехова, враг выпустил по городу две ракеты. Также город атаковали вражеские БпЛА. «Прилеты» зафиксировали в Холодногорском и Основянском районах.
Также вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщал, что около 07:30 беспилотник РФ уничтожил вагон поезда в Харьковской области.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, железнодорожная, инфраструктура, новости Харькова, пострадавшие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Атака БпЛА на железнодорожную инфраструктуру в Харькове: пострадавшие (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 12:12;