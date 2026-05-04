«Ланцет» ударил по хлебному фургону на трассе Киев — Харьков – Должанский
Сегодня, 4 мая, около 04:00 российский беспилотник типа «Ланцет» ударил вблизи гражданского грузовика около села Каменная Яруга Чугуевского района. Об этом сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
«Поврежден фургон, который использовался для перевозки хлебобулочных изделий (на момент атаки был без груза). Пострадали двое мужчин. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Экспедитор получил острую реакцию на стресс», – установили в прокуратуре.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершенного военного преступления по ч. 1 ст. 438 УК Украины.
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака БпЛА, обстрел, прилет, прокуратура, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 09:15;