«Ланцет» ударил по хлебному фургону на трассе Киев — Харьков – Должанский

Сегодня, 4 мая, около 04:00 российский беспилотник типа «Ланцет» ударил вблизи гражданского грузовика около села Каменная Яруга Чугуевского района. Об этом сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

«Поврежден фургон, который использовался для перевозки хлебобулочных изделий (на момент атаки был без груза). Пострадали двое мужчин. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Экспедитор получил острую реакцию на стресс», – установили в прокуратуре.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершенного военного преступления по ч. 1 ст. 438 УК Украины.