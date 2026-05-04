«Ланцет» ударив по хлібному фургону на трасі Київ – Харків – Довжанський

Сьогодні, 4 травня, близько 04:00 російський безпілотник типу “Ланцет” вдарив поблизу цивільної вантажівки біля села Кам’яна Яруга Чугуївського району. Про це повідомили в Харківській облпрокуратурі.

“Пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобулочних виробів (на момент атаки був без вантажу). Постраждали двоє чоловіків. Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Експедитор отримав гостру реакцію на стрес“, – встановили у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом скоєного воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 КК України.