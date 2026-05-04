«Ланцет» ударив по хлібному фургону на трасі Київ – Харків – Довжанський
Сьогодні, 4 травня, близько 04:00 російський безпілотник типу “Ланцет” вдарив поблизу цивільної вантажівки біля села Кам’яна Яруга Чугуївського району. Про це повідомили в Харківській облпрокуратурі.
“Пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобулочних виробів (на момент атаки був без вантажу). Постраждали двоє чоловіків. Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Експедитор отримав гостру реакцію на стрес“, – встановили у прокуратурі.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом скоєного воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 КК України.
Читайте також: Напередодні ввечері БпЛА РФ атакував багатоповерхівку у Лозовій: постраждала жінка
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: атака БпЛА, обстріл, приліт, прокуратура, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Ланцет» ударив по хлібному фургону на трасі Київ – Харків – Довжанський», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 09:15;