«Ланцет» ударив по хлібному фургону на трасі Київ – Харків – Довжанський

Події 09:15   04.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні, 4 травня, близько 04:00 російський безпілотник типу “Ланцет” вдарив поблизу цивільної вантажівки біля села Кам’яна Яруга Чугуївського району. Про це повідомили в Харківській облпрокуратурі.

Пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобулочних виробів (на момент атаки був без вантажу). Постраждали двоє чоловіків. Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Експедитор отримав гостру реакцію на стрес“, – встановили у прокуратурі.

Обстріл фургона з хлібом 4 травня 2026

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом скоєного воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 КК України.

