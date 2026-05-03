Чотири рази був під обстрілами Золочів 3 травня (фото)

Події 21:33   03.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Віктор Коваленко

Перші удари в Золочеві зафіксували 3 травня близько 04:00. Тоді ЗС РФ випустили БпЛА “Молния” – пошкоджені два будинки, господарські споруди, газо- та енергомережі.

Вже о 10:15 по селищу вдарив безпілотник типу “Італмас”, повідомив МГ “Об’єктив” начальник СВА Віктор Коваленко. Гостру стресову реакцію отримала 22-річна дівчина – її госпіталізували. Крім того, пошкоджені магазин, приміщення суду та прокуратури.

Фото: Віктор Коваленко

“3 травня близько 12:00 російські війська здійснили атаку FPV-дроном на оптоволокні по цивільному автомобілю у селищі Золочів. Внаслідок влучення транспортний засіб отримав часткові пошкодження”, – уточнив Коваленко.

Фото: Віктор Коваленко

А о 17:25 зафіксували ще один удар, четвертий за день. “Молния” зруйнувала магазин, склади та гараж. Обійшлося без постраждалих, додав Коваленко.

Фото: Віктор Коваленко

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2026 в 21:33;

