Фальшиві гривні з посланнями для мешканців Харківщини скидають окупанти
У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли про нову психологічну операцію, яку проводять окупанти у Богодухові, а також на прикордонних територіях Харківщини. Подібне ворог уже проводив на Сумщині.
За інформацією ЦПД, росіяни скидають на регіон фальшиві гривні, сподіваючись зацікавити людей. Однак на таких листівках – заклики до колабораціонізму, пропозиції «зливати» позиції ЗСУ та дискредитація керівництва держави.
“Листівки спеціально згортають так, щоб вони нагадували справжні купюри. Мета — змусити людину підняти папірець та зацікавитися змістом. На листівках часто розміщують QR-коди. Сканування такого коду веде на фішингові ресурси або ворожі канали, що може призвести до зламу вашого смартфона і викрадення персональних даних”, – застерігають у ЦПД.
Мешканців закликають не переходити за підозрілими посиланнями та тим більше не чіпати ворожі агітаційні листи. А про подібні знахідки просять негайно повідомляти правоохоронців або залишати інформацію через чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot.
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ворог, гроші, дезинформация, окупанти, фейки, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2026 в 17:46;