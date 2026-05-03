Фальшиві гривні з посланнями для мешканців Харківщини скидають окупанти

Суспільство 17:46   03.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли про нову психологічну операцію, яку проводять окупанти у Богодухові, а також на прикордонних територіях Харківщини. Подібне ворог уже проводив на Сумщині.

За інформацією ЦПД, росіяни скидають на регіон фальшиві гривні, сподіваючись зацікавити людей. Однак на таких листівках – заклики до колабораціонізму, пропозиції «зливати» позиції ЗСУ та дискредитація керівництва держави.

“Листівки спеціально згортають так, щоб вони нагадували справжні купюри. Мета — змусити людину підняти папірець та зацікавитися змістом. На листівках часто розміщують QR-коди. Сканування такого коду веде на фішингові ресурси або ворожі канали, що може призвести до зламу вашого смартфона і викрадення персональних даних”, – застерігають у ЦПД.

Мешканців закликають не переходити за підозрілими посиланнями та тим більше не чіпати ворожі агітаційні листи. А про подібні знахідки просять негайно повідомляти правоохоронців або залишати інформацію через чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
