Фальшивые гривны с посланиями для жителей Харьковщины сбрасывают оккупанты
В Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали о новой психологической операции, которую проводят оккупанты в Богодухове, а также на приграничных территориях Харьковщины. Подобное враг уже проводил в Сумской области.
По информации ЦПД, россияне сбрасывают на регион фальшивые гривны, рассчитывая заинтересовать людей. Однако на таких открытках – призывы к коллаборационизму, предложения «сливать» позиции ВСУ и дискредитация руководства государства.
«Открытки специально сворачивают так, чтобы они напоминали настоящие купюры. Цель – заставить человека поднять бумажку и заинтересоваться содержанием. На открытках часто размещают QR-коды. Сканирование такого кода ведет на фишинговые ресурсы или вражеские каналы, что может привести к взлому вашего смартфона и похищению персональных данных», – предостерегают в ЦПД.
Жителей призывают не переходить по подозрительным ссылкам и тем более не трогать вражеские агитационные письма. А о подобных находках просят незамедлительно сообщать правоохранителям или оставлять информацию через чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot.
- • Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 17:46;