Фальшивые гривны с посланиями для жителей Харьковщины сбрасывают оккупанты

Общество 17:46   03.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали о новой психологической операции, которую проводят оккупанты в Богодухове, а также на приграничных территориях Харьковщины. Подобное враг уже проводил в Сумской области.

По информации ЦПД, россияне сбрасывают на регион фальшивые гривны, рассчитывая заинтересовать людей. Однако на таких открытках – призывы к коллаборационизму, предложения «сливать» позиции ВСУ и дискредитация руководства государства.

«Открытки специально сворачивают так, чтобы они напоминали настоящие купюры. Цель – заставить человека поднять бумажку и заинтересоваться содержанием. На открытках часто размещают QR-коды. Сканирование такого кода ведет на фишинговые ресурсы или вражеские каналы, что может привести к взлому вашего смартфона и похищению персональных данных», – предостерегают в ЦПД.

Жителей призывают не переходить по подозрительным ссылкам и тем более не трогать вражеские агитационные письма. А о подобных находках просят незамедлительно сообщать правоохранителям или оставлять информацию через чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
