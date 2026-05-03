Атаки РФ на объекты водоснабжения: что происходит в Харькове, ответил Терехов

Мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущей нацмарафона, укрепляют ли объекты водоснабжения в Харькове в связи с возможным увеличением количества атак россиян на критическую инфраструктуру в Украине в летний период.

Городской голова отметил: подобные атаки – не новинка для Харькова.

«У нас были уже некоторые попадания по критической инфраструктуре и вообще по водоснабжению. То есть, мы работаем, чтобы укреплять и защищать. Главное – защищать это оборудование, которое работает сегодня для того, чтобы давать харьковчанам коммунальные услуги», – сказал Терехов.

За прошлый месяц, уточнил Терехов, в городе повреждены или разрушены 298 домов.

«Это многоэтажные жилые дома, и частные жилые дома, частный сектор. И каждый «прилет» – это очень серьезные разрушения. Вообще было выбито более трех тысяч окон за это время. Кроме этого, повреждено 70 крыш. И сегодня мы работаем для того, чтобы все это восстановить, и это очень важно», – констатировал Терехов.