Live

Атаки РФ на объекты водоснабжения: что происходит в Харькове, ответил Терехов

Происшествия 14:35   03.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Атаки РФ на объекты водоснабжения: что происходит в Харькове, ответил Терехов Скриншот

Мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущей нацмарафона, укрепляют ли объекты водоснабжения в Харькове в связи с возможным увеличением количества атак россиян на критическую инфраструктуру в Украине в летний период.

Городской голова отметил: подобные атаки – не новинка для Харькова.

«У нас были уже некоторые попадания по критической инфраструктуре и вообще по водоснабжению. То есть, мы работаем, чтобы укреплять и защищать. Главное – защищать это оборудование, которое работает сегодня для того, чтобы давать харьковчанам коммунальные услуги», – сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

За прошлый месяц, уточнил Терехов, в городе повреждены или разрушены 298 домов.

«Это многоэтажные жилые дома, и частные жилые дома, частный сектор. И каждый «прилет» – это очень серьезные разрушения. Вообще было выбито более трех тысяч окон за это время. Кроме этого, повреждено 70 крыш. И сегодня мы работаем для того, чтобы все это восстановить, и это очень важно», – констатировал Терехов.

Читайте также: Суд ждет 17-летнего парня из Харькова, которого подозревают в поджогах

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов созывает депутатов в понедельник: в чем срочность
Терехов созывает депутатов в понедельник: в чем срочность
03.05.2026, 11:05
Новости Харькова — главное 3 мая: пожары из-за обстрелов, бои
Новости Харькова — главное 3 мая: пожары из-за обстрелов, бои
03.05.2026, 10:29
Больше 80 беспилотников атаковали Харьковщину – пострадали 13 жителей
Больше 80 беспилотников атаковали Харьковщину – пострадали 13 жителей
03.05.2026, 09:06
Поезда на Харьковщине опаздывают на 30 минут
Поезда на Харьковщине опаздывают на 30 минут
03.05.2026, 12:10
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
30.04.2026, 17:44
Атаки РФ на объекты водоснабжения: что происходит в Харькове, ответил Терехов
Атаки РФ на объекты водоснабжения: что происходит в Харькове, ответил Терехов
03.05.2026, 14:35

Новости по теме:

03.05.2026
ISW: у РФ начались проблемы с наступлением на Великобурлукском направлении
03.05.2026
Больше 80 беспилотников атаковали Харьковщину – пострадали 13 жителей
03.05.2026
Из-за обстрелов на Харьковщине бушевали 20 пожаров – что горело
01.05.2026
Стало известно, чем россияне били по Харькову и области утром: что стало целью
01.05.2026
В Чугуеве – «прилеты»: есть разрушения, начался пожар


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Атаки РФ на объекты водоснабжения: что происходит в Харькове, ответил Терехов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 14:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущей нацмарафона".