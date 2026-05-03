Новости Харькова — главное 3 мая: как прошла ночь

Тревога звучала четыре раза: как прошла ночь

Тревогу в Харькове объявили в 23:27. Мониторинговые ТГ-каналы предупредили: возникла угроза для области – в регионе зафиксировали российские БпЛА. Отбой объявили в 01:51. А в 03:10 тревогу возобновили – на этот раз беспилотники взяли курс на Русскую Лозовую.

На этот раз тревога продлилась до 05:25 – все это время дроны кружили над областью. В 06:23 регион вновь начали атаковать БпЛА. В 07:23 дали отбой, однако уже в 07:31 Харьковщина вновь «покраснела».