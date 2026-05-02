Live

Есть ли ажиотаж на уцелевших АЗС Харькова после «прилетов», рассказал Терехов

Записано 18:47   02.05.2026
Оксана Горун
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подытожил последствия затяжной атаки БпЛА по городу 2 мая, а также предположил, почему в качестве целей россияне выбрали АЗС.

«За вчера и сегодня у нас в целом уже восемь автозаправочных станций, в которые было попадание. Что это такое? Это настоящий террор, как вы видите. Среди бела дня они попадают в АЗС и рассчитывают на то, что будет паника, что закроются автозаправочные станции. И я хочу сегодня обратиться к хозяевам этих автозаправочных станций. Нужно укреплять, нужно делать защиту, потому что мы прекрасно понимаем, что это будет продолжаться», — предупредил Терехов.

При этом, если целью россиян было вызвать панику и создать ажиотаж вокруг топлива в Харькове, то это им не удалось.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Нормально, никакого ажиотажа сегодня в Харькове. Сегодня в Харькове заправляются машины. Я объезжал город, когда ездил по «прилетам». Видел, что есть автомобили, которые заправляются на автозаправочных станциях», — сказал городской голова.

В целом, за 2 мая в городе за медицинской помощью обратились 11 жителей. У них травмы и ранения разной степени тяжести, а также — острая реакция на стресс. Все могло закончиться куда трагичнее, ведь два дрона, которые влетели в жилые дома (многоэтажку и частный дом) не сдетонировали, отметил городской голова.

Читайте также: Терехов обратился к владельцам АЗС в Харькове после «прилетов» (видео)

«Было попадание в частный жилой дом. К счастью, дрон тоже не разорвался, но повредил очень здание частного домовладения. Сейчас работают наши коммунальные службы, чтобы привести в порядок эту крышу, которая буквально разбита», — сообщил мэр.

Напомним, с ночи Харьковская область и областной центр находились под атакой российских «Шахедов». В городе один из беспилотников влетел в 12-й этаж жилого дома. Он не сдетонировал. 23-летний мужчина, который находился в квартире, получил ранение стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс.  «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА. Утром удары были по Основянскому и Слободскому районамАтака продолжилась днем. Ее целью стали АЗС города.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Есть ли ажиотаж на уцелевших АЗС Харькова после «прилетов», рассказал Терехов», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 18:47;

