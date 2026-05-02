Есть ли ажиотаж на уцелевших АЗС Харькова после «прилетов», рассказал Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подытожил последствия затяжной атаки БпЛА по городу 2 мая, а также предположил, почему в качестве целей россияне выбрали АЗС.

«За вчера и сегодня у нас в целом уже восемь автозаправочных станций, в которые было попадание. Что это такое? Это настоящий террор, как вы видите. Среди бела дня они попадают в АЗС и рассчитывают на то, что будет паника, что закроются автозаправочные станции. И я хочу сегодня обратиться к хозяевам этих автозаправочных станций. Нужно укреплять, нужно делать защиту, потому что мы прекрасно понимаем, что это будет продолжаться», — предупредил Терехов.

При этом, если целью россиян было вызвать панику и создать ажиотаж вокруг топлива в Харькове, то это им не удалось.

«Нормально, никакого ажиотажа сегодня в Харькове. Сегодня в Харькове заправляются машины. Я объезжал город, когда ездил по «прилетам». Видел, что есть автомобили, которые заправляются на автозаправочных станциях», — сказал городской голова.

В целом, за 2 мая в городе за медицинской помощью обратились 11 жителей. У них травмы и ранения разной степени тяжести, а также — острая реакция на стресс. Все могло закончиться куда трагичнее, ведь два дрона, которые влетели в жилые дома (многоэтажку и частный дом) не сдетонировали, отметил городской голова.

«Было попадание в частный жилой дом. К счастью, дрон тоже не разорвался, но повредил очень здание частного домовладения. Сейчас работают наши коммунальные службы, чтобы привести в порядок эту крышу, которая буквально разбита», — сообщил мэр.

Напомним, с ночи Харьковская область и областной центр находились под атакой российских «Шахедов». В городе один из беспилотников влетел в 12-й этаж жилого дома. Он не сдетонировал. 23-летний мужчина, который находился в квартире, получил ранение стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс. «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА. Утром удары были по Основянскому и Слободскому районам. Атака продолжилась днем. Ее целью стали АЗС города.