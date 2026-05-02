«Шахед» влетел в квартиру в Харькове: Терехов показал последствия

Происшествия 06:59   02.05.2026
Оксана Горун
Ударные БпЛА атаковали Харьков утром и ночью, есть раненый. Мэр Игорь Терехов проинформировал о двух «прилетах» и падении обломков в одном из районов.

Ночью БпЛА типа «Шахед» влетел в 12-й этаж многоквартирного дома в Шевченковском районе.

«Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки. К счастью, «Шахед» не сдетонировал – это позволило избежать гораздо более тяжелых последствий», – написал Терехов.

Он опубликовал фото той же квартиры, куда влетели обломки беспилотника.

Фото: Игорь Терехов/Telegram
Утром 2 мая ударный БпЛА попал по машинам в Холодногорском районе. На месте возник пожар. В результате попадания две машины уничтожены, еще семь – повреждены. Также в Салтовском районе возле жилого дома обнаружили остатки БпЛА типа «Шахед». Пострадавших нет.

Напомним, 1 мая утром россияне прицельно атаковали автозаправочные станции в Харькове и области. Всего зафиксировали пять «прилетов» по ​​таким объектам. В ГСЧС сообщили: на трех АЗС – двух в Слободском районе Харькова и одной в Чугуеве возникли пожары.

01.05.2026, 19:58
01.05.2026, 21:40
30.04.2026, 17:44
01.05.2026, 23:00
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 06:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударные БпЛА атаковали Харьков утром и ночью, есть раненый. Мэр Игорь Терехов проинформировал о двух «прилетах» и падении обломков в одном из районов".