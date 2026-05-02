Live

“Шахед” влетів у квартиру в Харкові: Терехов показав наслідки

Події 06:59   02.05.2026
Оксана Горун
Ударні БпЛА атакували Харків вранці та вночі, є поранений. Мер Ігор Терехов поінформував про два “прильоти” та падіння уламків в одному з районів.

Вночі БпЛА типу “Шахед” влетів у 12-й поверх багатоквартирного будинку в Шевченківському районі.

Чоловік отримав осколкові поранення грудної клітини. На щастя, “шахед” не здетонував – це дозволило уникнути значно тяжчих наслідків“, – написав Терехов.

Він опублікував фото тієї самої квартири, куди влетіли уламки безпілотника.

Фото: Ігор Терехов/телеграм
Фото: Ігор Терехов/телеграм

Вранці 2 травня ударний БпЛА влучив по автівках у Холодногірському районі. На місці виникла пожежа. Внаслідок влучання дві машини знищені, ще сім – пошкоджені. Також у Салтівському районі біля житлового будинку виявили залишки БпЛА типу “Шахед”. Постраждалих немає.

Читайте також: Дива не сталося: жінок-“ухилянток” не зняли з військового обліку в ТЦК

Нагадаємо, 1 травня вранці росіяни прицільно атакували автозаправні станції в Харкові та області. Усього зафіксували п’ять “прильотів” по таких об’єктах. У ДСНС повідомили: на трьох АЗС – двох у Слобідському районі Харкова та одній у Чугуєві виникли пожежі.

Автор: Оксана Горун
Популярно
"Новини Харкова – головне 2 травня: нічний наліт "шахедів", є поранений"
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Шахед” влетів у квартиру в Харкові: Терехов показав наслідки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 06:59;

