“Шахед” влетів у квартиру в Харкові: Терехов показав наслідки
Ударні БпЛА атакували Харків вранці та вночі, є поранений. Мер Ігор Терехов поінформував про два “прильоти” та падіння уламків в одному з районів.
Вночі БпЛА типу “Шахед” влетів у 12-й поверх багатоквартирного будинку в Шевченківському районі.
“Чоловік отримав осколкові поранення грудної клітини. На щастя, “шахед” не здетонував – це дозволило уникнути значно тяжчих наслідків“, – написав Терехов.
Він опублікував фото тієї самої квартири, куди влетіли уламки безпілотника.
Вранці 2 травня ударний БпЛА влучив по автівках у Холодногірському районі. На місці виникла пожежа. Внаслідок влучання дві машини знищені, ще сім – пошкоджені. Також у Салтівському районі біля житлового будинку виявили залишки БпЛА типу “Шахед”. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 1 травня вранці росіяни прицільно атакували автозаправні станції в Харкові та області. Усього зафіксували п’ять “прильотів” по таких об’єктах. У ДСНС повідомили: на трьох АЗС – двох у Слобідському районі Харкова та одній у Чугуєві виникли пожежі.
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 06:59;