Де у Харкові запрацював фонтан 1 травня, повідомили у мерії (відео)

В Олександрівському сквері, що на ХТЗ запустили фонтан.

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради. У мерії зазначили, що напередодні спеціалісти СКП «Харківзеленбуд» перевірили там обладнання і прочистили систему водопостачання.

Нагадаємо, Харків продовжують готувати до тепла. Зокрема, у місті висаджують дерева. Про роботи у двох локаціях поруч із водоймами повідомили комунальники та пресслужба мерії. На Лопанській набережній озеленюють сквер. Зокрема, біля флагштока висадили п’ять дорослих лип, а навпроти – кущі калини. В Основ’янському лугопарку також з’явилися липи: висадили перші десять дерев із запланованої майбутньої алеї.