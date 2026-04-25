Удари по Харкову 25 квітня: комунальники працюють у посиленому режимі

Суспільство 09:20   25.04.2026
Вікторія Яковенко
У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що комунальники вже усувають наслідки комбінованої атаки ворога, яка відбулася вночі та зранку 25 квітня.

За даними мерії, окупанти завдали ударів по Київському, Шевченківському, Салтівському та Немишлянському районах, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки.

“Фахівці КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” вже закривають вибиті вікна, працюючи в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів”, – зазначили у міськраді.

удары по Харькову 25 апреля
Фото: Харківська міськрада
Нагадаємо, гучно було в місті близько 03:30. Мер Ігор Терехов повідомив про удари по Київському та Шевченківському районах. Один із «прильотів» зафіксували біля будинку. Також внаслідок обстрілу у місті постраждала транспортна інфраструктура – зокрема, знищена зупинка громадського транспорту. Пошкоджено газогін.

Також вибухи лунали у Харкові й вранці. Відомо про влучання БпЛА в Немишлянському районі. Постраждали 54-річний чоловік та 1,5-річний хлопчик.

Автор: Вікторія Яковенко
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 09:20;

