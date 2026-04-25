Удары по Харькову 25 апреля: коммунальщики работают в усиленном режиме

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что коммунальщики уже устраняют последствия комбинированной атаки врага, которая произошла ночью и утром 25 апреля.

По данным мэрии, оккупанты нанесли удары по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Немышлянскому районам, в результате чего были повреждены жилые дома.

«Специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» уже закрывают выбитые окна, работая в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов», — отметили в горсовете.

Напомним, громко было в городе около 3:30. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударах по Киевскому и Шевченковскому районам. Один из «прилетов» зафиксировали возле дома. Также в результате обстрела в городе пострадала транспортная инфраструктура – ​​в частности уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод.

Также взрывы раздавались в Харькове и утром. Известно о попадании БпЛА в Немышлянском районе. Пострадали 54-летний мужчина и 1,5-летний мальчик.