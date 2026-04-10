Предоставление спецстатуса коммунальщикам, медикам и спасателям – детали
Первый в этом году Конгресс местных и региональных властей провели в Украине. В пресс-службе ХОВА рассказали детали встречи.
Президент Владимир Зеленский совместно с министрами, нардепами, а также представителями местных властей обсудили, в частности, подготовку к зиме и отопительному сезону, укрепление энергосферы, ремонт дорог.
«Для Харьковщины реализация плана внутренней устойчивости – стратегическая задача, ведь враг системно наносит удары по объектам критической инфраструктуры и этот отопительный сезон не был исключением. Работаем в тесной коммуникации с правительством, международными партнерами и громадами, чтобы наращивать когенерацию и строить новую архитектуру энергосистемы в регионе. Еще одно важное направление работы – восстановление дорог, особенно на деоккупированных территориях. Это о логистических и эвакуационных маршрутах, работе медиков и экстренных служб. Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины остается надежной площадкой для коммуникации и обеспечения неотложных потребностей на местах», – сказал на конгрессе начальник ХОВА Олег Синегубов.
Помимо этого, на встрече участники обсудили предоставление работникам предприятий критических отраслей спецстатуса. Речь идет о сотрудниках «скорой», ГСЧС, коммунальщиках и других специалистах, которые работают на прифронтовых территориях.
Читайте также: Текущий уровень оплаты — «феноменальный»: сколько должны за тепло харьковчане
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 11:36;