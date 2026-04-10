Предоставление спецстатуса коммунальщикам, медикам и спасателям – детали

Общество 11:36   10.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Первый в этом году Конгресс местных и региональных властей провели в Украине. В пресс-службе ХОВА рассказали детали встречи.

Президент Владимир Зеленский совместно с министрами, нардепами, а также представителями местных властей обсудили, в частности, подготовку к зиме и отопительному сезону, укрепление энергосферы, ремонт дорог.

«Для Харьковщины реализация плана внутренней устойчивости – стратегическая задача, ведь враг системно наносит удары по объектам критической инфраструктуры и этот отопительный сезон не был исключением. Работаем в тесной коммуникации с правительством, международными партнерами и громадами, чтобы наращивать когенерацию и строить новую архитектуру энергосистемы в регионе. Еще одно важное направление работы – восстановление дорог, особенно на деоккупированных территориях. Это о логистических и эвакуационных маршрутах, работе медиков и экстренных служб. Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины остается надежной площадкой для коммуникации и обеспечения неотложных потребностей на местах», – сказал на конгрессе начальник ХОВА Олег Синегубов.

Помимо этого, на встрече участники обсудили предоставление работникам предприятий критических отраслей спецстатуса. Речь идет о сотрудниках «скорой», ГСЧС, коммунальщиках и других специалистах, которые работают на прифронтовых территориях.

Читайте также: Текущий уровень оплаты — «феноменальный»: сколько должны за тепло харьковчане

Сегодня 10 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Неприятные новости сообщил Гололобов, однако есть и хорошая – детали
В Харькове 10 апреля пошел снег (фото, видео)
Новости Харькова – главное за 10 апреля: бои на Харьковщине, пошел снег
Активизацию боев на Купянском направлении летом прогнозирует Коваленко
Предприятие на Харьковщине годами не платило за аренду: прокуратура судится
Новости по теме:

26.03.2026
Похоже, у США может не хватить козырей — профессор Принстона о войне с Ираном
14.03.2026
Ночью РФ ударила по Малой Даниловке: повреждено предприятие и десяток домов
06.03.2026
Второй день обмена: 13 жителей Харьковщины вернулись из плена
03.03.2026
СНБО с участием Харькова: что обсуждали в столице, рассказал президент
03.03.2026
Зеленский обсудил с Катаром и Эмиратами защиту от «шахедов»: чем поможет Украина


