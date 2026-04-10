Надання спецстатусу комунальникам, медикам та рятувальникам – деталі
Перший в цьому році Конгресу місцевих та регіональних влад провели в Україні. У пресслужбі ХОВА розповіли деталі зустрічі.
Президент Володимир Зеленський спільно з міністрами, нардепами, а також представниками місцевої влади обговорили, зокрема, підготовку до зими та опалювального сезону, зміцнення енергосфери, ремонт доріг.
“Для Харківщини реалізація плану внутрішньої стійкості – стратегічне завдання, адже ворог системно завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури і цей опалювальний сезон не був виключенням. Працюємо у тісній комунікації з Урядом, Міжнародними партнерами і громадами, аби нарощувати когенерацію і будувати нову архітектуру енергосистеми в регіоні. Ще один важливий напрям роботи – відновлення доріг, особливо на деокупованих територіях. Це про логістичні та евакуаційні маршрути, роботу медиків і екстрених служб. Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України залишається надійним майданчиком для комунікації та забезпечення нагальних потреб на місцях”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Окрім цього, на зустрічі учасники обговорили надання працівникам підприємств критичної галузі спецстатусу. Йдеться про співробітників “швидкої”, ДСНС, комунальників та інших фахівців, які працюють на прифронтових територіях.
Читайте також: Поточний рівень оплати – «феноменальний»: скільки винні за тепло харків’яни
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Зеленський, комунальники, конгресс, сінєгубов;
Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 11:36;