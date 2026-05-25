Горіло понад 20 га: великі пожежі в лісах Харківщини загасили (фото, відео)

Наприкінці минулого тижня внаслідок ворожих обстрілів на території Ізюмського лісництва спалахнули пожежі, повідомив Слобожанський лісовий офіс ДП «Ліси України».

“Два найбільші осередки виникли в різних кварталах Артемівського лісництва, а площа займання сягнула 10 та 11 гектарів. На місцях працювали техніка й особовий склад лісівників та ДСНС. Ситуація на цьому напрямку ускладнювалася через близькість до лінії зіткнення, постійні ворожі удари та сильні пориви вітру. Крім того, частина території була заблокована поваленими деревами, крізь які не могла проїхати важка техніка. Там лісівникам доводилося розпилювати колоди та місцями гасити вогонь вручну за допомогою ранцевих обприскувачів”, – йдеться у повідомленні.

Відео: Слобожанський лісовий офіс ДП “Ліси України”

Попри всі виклики, вдалося приборкати вогонь та врятувати великий лісовий масив.

Лісівники наголошують: через постійну загрозу обстрілів та високий рівень замінованості в лісах регіону періодично виникають нові займання. Їх ліквідовують ще на початкових етапах.

“Нагадуємо, триває пожежонебезпечний період. Відвідування лісів на території області до завершення воєнного стану заборонено!”, – зазначили у Слобожанському лісовому офісі.