Про підозру повідомили гендиректору “Лісів України” – прокуратура

Генпрокурор України Руслан Кравченко заявив, що генерального директора ДП “Ліси України” Юрія Болоховця підозрюють у незаконному збагаченні.

“Викрито одного з ключових фігурантів лісової сфери — генерального директора державного підприємства ДП «Ліси України». Він державний службовець категорії “А”. І за цим статусом — особлива відповідальність. Сьогодні йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)“, — написав Кравченко в телеграмі.

Генпрокурор повідомив, що у 2021 році, бувши на посаді голови Держлісагентства, Болоховець придбав активи на 10,4 млн грн, що перевищують його законні доходи.

“Серед них — квартира в Києві вартістю понад 9 млн грн, оформлена на підставну особу, але фактично використовувалася фігурантом. За даними НАЗК, різниця між офіційними доходами та набутим майном — 7,9 млн грн”, — повідомив Кравченко.

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Він також анонсував, що затримання гендиректора – лише “окремий епізод у десятках кримінальних проваджень щодо ДП “Ліси України”.