О подозрении сообщили гендиректору «Лесов Украины» — прокуратура
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что генерального директора ГП «Леса Украины» Юрия Болоховца подозревают в незаконном обогащении.
«Разоблачен один из ключевых фигурантов лесной сферы — генеральный директор государственного предприятия ГП «Леса Украины». Он государственный служащий категории «А». И по этому статусу – особая ответственность. Сегодня он поставлен в известность о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)», — написал Кравченко в Telegram.
Генпрокурор сообщил, что в 2021 году, будучи в должности главы Гослесагентства, Болоховец приобрел активы на 10,4 млн грн, что превышает его законные доходы.
«Среди них квартира в Киеве стоимостью более 9 млн грн, которая оформлена на подставное лицо, но фактически использовалась фигурантом. По данным НАПК, разница между официальными доходами и приобретенным имуществом — 7,9 млн грн. Подозреваемый задержан», — сообщил Кравченко.
Читайте также: Суд думает конфисковать 2 элитных автомобиля экс-шефа Харьковского ОТЦК
Он также анонсировал, что задержание гендиректора — только «отдельный эпизод в десятках уголовных производств, касающихся ГП «Леса Украины».
Новости по теме:
- Категории: Политика, Происшествия, Украина; Теги: генпрокурор, леса, НАПК, незаконное обогащение, подозрение;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «О подозрении сообщили гендиректору «Лесов Украины» — прокуратура»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 13:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что генерального директора ГП «Леса Украины» Юрия Болоховца подозревают в незаконном обогащении".