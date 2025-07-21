О подозрении сообщили гендиректору «Лесов Украины» — прокуратура

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что генерального директора ГП «Леса Украины» Юрия Болоховца подозревают в незаконном обогащении.

«Разоблачен один из ключевых фигурантов лесной сферы — генеральный директор государственного предприятия ГП «Леса Украины». Он государственный служащий категории «А». И по этому статусу – особая ответственность. Сегодня он поставлен в известность о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)», — написал Кравченко в Telegram.

Генпрокурор сообщил, что в 2021 году, будучи в должности главы Гослесагентства, Болоховец приобрел активы на 10,4 млн грн, что превышает его законные доходы.

«Среди них квартира в Киеве стоимостью более 9 млн грн, которая оформлена на подставное лицо, но фактически использовалась фигурантом. По данным НАПК, разница между официальными доходами и приобретенным имуществом — 7,9 млн грн. Подозреваемый задержан», — сообщил Кравченко.

Он также анонсировал, что задержание гендиректора — только «отдельный эпизод в десятках уголовных производств, касающихся ГП «Леса Украины».