Суд думает конфисковать 2 элитных автомобиля экс-шефа Харьковского ОТЦК

ГБР и НАПК разоблачили факты необоснованного обогащения бывшего руководителя Харьковского ОТЦК.

Прокурор САП на основании собранных ГБР материалов обратился в Высший антикоррупционный суд с иском, чтобы конфисковать активы семьи должностного лица на сумму 4 млн 850 тыс. грн.

Речь идет об автомобилях BMW X6 (2023 года выпуска) и Toyota Camry Hybrid (2022 выпуска). Эти автомобили в 2023-2024 годах оказались в частной собственности близких лиц чиновника. Именно тогда мужчина возглавлял районный ТЦК и СП и исполнял обязанности начальника областного ТЦК и СП.

Речь идет о BMW X6 (2023) и Toyota Camry Hybrid (2022), которые в 2023-2024 годах купили близкие лица Артема Требесова, сообщает ХАЦ.

Работники ГБР проанализировали официальные доходы военнослужащего и его семьи и установили, что те не могли купить эти машины за свой счет.

Поэтому суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков в рамках обеспечения иска.