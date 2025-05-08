Суд думает конфисковать 2 элитных автомобиля экс-шефа Харьковского ОТЦК
ГБР и НАПК разоблачили факты необоснованного обогащения бывшего руководителя Харьковского ОТЦК.
Прокурор САП на основании собранных ГБР материалов обратился в Высший антикоррупционный суд с иском, чтобы конфисковать активы семьи должностного лица на сумму 4 млн 850 тыс. грн.
Речь идет об автомобилях BMW X6 (2023 года выпуска) и Toyota Camry Hybrid (2022 выпуска). Эти автомобили в 2023-2024 годах оказались в частной собственности близких лиц чиновника. Именно тогда мужчина возглавлял районный ТЦК и СП и исполнял обязанности начальника областного ТЦК и СП.
Речь идет о BMW X6 (2023) и Toyota Camry Hybrid (2022), которые в 2023-2024 годах купили близкие лица Артема Требесова, сообщает ХАЦ.
Работники ГБР проанализировали официальные доходы военнослужащего и его семьи и установили, что те не могли купить эти машины за свой счет.
Поэтому суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков в рамках обеспечения иска.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автомобиль, машина, начальник, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 18:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГБР и НАПК разоблачили факты необоснованного обогащения бывшего руководителя Харьковского ОТЦК.".