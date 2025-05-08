Мужчине стало плохо на улице в Харькове, он упал — и его ограбили: подробности

В Харькове суд вынес приговор рецидивисту, который ограбил беззащитного мужчину, лежавшего на земле.

«13 января этого года злоумышленник, находясь на проспекте Байрона в Харькове, увидел мужчину, который лежал прямо на земле из-за того, что ему стало плохо. Воспользовавшись тем, что потерпевший не в состоянии сопротивляться, грабитель забрал у него мобильный телефон и снял с руки часы, после чего скрылся с места происшествия», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры отметили, что 29-летний грабитель на момент этого происшествия и так имел непогашенную судимость. Его уже признавали виновным в аналогичных преступлениях. В суде мужчина признал свою вину и теперь будет сидеть в тюрьме 7 лет и 3 месяца.