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Мужчине стало плохо на улице в Харькове, он упал — и его ограбили: подробности

Общество 11:09   08.05.2025
Оксана Горун
Мужчине стало плохо на улице в Харькове, он упал — и его ограбили: подробности

В Харькове суд вынес приговор рецидивисту, который ограбил беззащитного мужчину, лежавшего на земле.

«13 января этого года злоумышленник, находясь на проспекте Байрона в Харькове, увидел мужчину, который лежал прямо на земле из-за того, что ему стало плохо. Воспользовавшись тем, что потерпевший не в состоянии сопротивляться, грабитель забрал у него мобильный телефон и снял с руки часы, после чего скрылся с места происшествия», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры отметили, что 29-летний грабитель на момент этого происшествия и так имел непогашенную судимость. Его уже признавали виновным в аналогичных преступлениях. В суде мужчина признал свою вину и теперь будет сидеть в тюрьме 7 лет и 3 месяца.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 11:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове суд вынес приговор рецидивисту, который ограбил беззащитного мужчину, лежавшего на земле".