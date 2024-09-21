На рынке в Харькове с женщины сорвали золотую цепочку – полиция

На одном из харьковских рынков произошло ограбление.

«В Индустриальном районе Харькова сотрудники полиции разоблачили 39-летнего мужчину в совершении грабежа. Злоумышленник на рынке сорвал с женщины золотую цепочку с подвеской и сбежал», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы разыскали предполагаемого нарушителя и задержали его. Открыто уголовное производство по ст. 186 (грабеж) УКУ.