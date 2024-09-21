На рынке в Харькове с женщины сорвали золотую цепочку – полиция
На одном из харьковских рынков произошло ограбление.
«В Индустриальном районе Харькова сотрудники полиции разоблачили 39-летнего мужчину в совершении грабежа. Злоумышленник на рынке сорвал с женщины золотую цепочку с подвеской и сбежал», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Копы разыскали предполагаемого нарушителя и задержали его. Открыто уголовное производство по ст. 186 (грабеж) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грабеж, злоумышленник, полиция, ринок, рынок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 15:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На одном из харьковских рынков произошло ограбление.".