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На рынке в Харькове с женщины сорвали золотую цепочку – полиция

Общество 15:04   21.09.2024
Виктория Яковенко
На рынке в Харькове с женщины сорвали золотую цепочку – полиция

На одном из харьковских рынков произошло ограбление.

«В Индустриальном районе Харькова сотрудники полиции разоблачили 39-летнего мужчину в совершении грабежа. Злоумышленник на рынке сорвал с женщины золотую цепочку с подвеской и сбежал», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы разыскали предполагаемого нарушителя и задержали его. Открыто уголовное производство по ст. 186 (грабеж) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 15:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На одном из харьковских рынков произошло ограбление.".