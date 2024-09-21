На ринку в Харкові з жінки зірвали золотий ланцюжок – поліція
На одному з харківських ринків сталося пограбування.
«В Індустріальному районі Харкова працівники поліції викрили 39-річного чоловіка у скоєнні грабежу. Зловмисник на ринку зірвав з жінки золотий ланцюжок з підвіскою та втік», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Копи розшукали ймовірного порушника та затримали його. Відкрито кримінальне провадження за ст. 186 (грабіж) ККУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грабеж, злоумышленник, поліція, ринок, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 15:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На одному з харківських ринків сталося пограбування.".