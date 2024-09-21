На ринку в Харкові з жінки зірвали золотий ланцюжок – поліція

На одному з харківських ринків сталося пограбування.

«В Індустріальному районі Харкова працівники поліції викрили 39-річного чоловіка у скоєнні грабежу. Зловмисник на ринку зірвав з жінки золотий ланцюжок з підвіскою та втік», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Копи розшукали ймовірного порушника та затримали його. Відкрито кримінальне провадження за ст. 186 (грабіж) ККУ.