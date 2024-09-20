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На залізничній станції на Харківщині пограбували 72-річного чоловіка

Події 20:28   20.09.2024
Олена Нагорна
На залізничній станції на Харківщині пограбували 72-річного чоловіка

Вранці 19 вересня на залізничній станції “Гаврилівка” в Ізюмському районі 37-річний чоловік пограбував 72-річного дідуся.

Зловмисник їхав потягом «Харків-Слов’янськ», на зупинці підійшов до літнього чоловіка, відібрав у того цигарки, які лежали в сумці, а з кишені сорочки вихопив 700 гривень, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці затримали нападника та встановили, що він уже має непогашені судимості за майнові злочини. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 20:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 19 вересня на залізничній станції “Гаврилівка” в Ізюмському районі 37-річний чоловік пограбував 72-річного дідуся.".