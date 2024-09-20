На залізничній станції на Харківщині пограбували 72-річного чоловіка

Вранці 19 вересня на залізничній станції “Гаврилівка” в Ізюмському районі 37-річний чоловік пограбував 72-річного дідуся.

Зловмисник їхав потягом «Харків-Слов’янськ», на зупинці підійшов до літнього чоловіка, відібрав у того цигарки, які лежали в сумці, а з кишені сорочки вихопив 700 гривень, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці затримали нападника та встановили, що він уже має непогашені судимості за майнові злочини. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.