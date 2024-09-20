Влаштував ДТП та поїхав: п’яного водія без прав затримали копи

Напередодні, близько 23:00, водій Peugeot зіткнувся з іншим авто на вулиці Бучми у Харкові та втік з місця ДТП.

Після того, як отримали інформацію про ДТП, копи почали розшукувати винуватця аварії, розповіли в Управлінні патрульної поліції у Харківській області. Схоже авто з характерними пошкодженнями невдовзі знайшли на вулиці Нескорених.

“Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився. Також, під час перевірки документів з’ясувалося, що чоловік не отримував посвідчення водія відповідної категорії”, – повідомили в патрульній поліції.

Патрульні усунули водія від керування та склали на нього адмінпротоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП), ст. 122-4 (залишення місця ДТП) та ч.1 ст. 130 (відмова водія через стан сп’яніння) та адміністративну постанову за ч.2 ст. 126 (управління транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. Усі ці матеріали передадуть до суду.