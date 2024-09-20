Устроил ДТП и уехал: пьяного водителя без прав задержали копы
Накануне, около 23:00, водитель Peugeot столкнулся с другим авто на улице Бучмы в Харькове и скрылся с места ДТП.
После того как получили информацию о ДТП, копы начали разыскивать виновника аварии, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. Похожее авто с характерными повреждениями вскоре нашли на улице Непокоренных.
«В ходе общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили гражданину пройти соответствующее освидетельствование, на что он отказался. Также, при проверке документов выяснилось, что мужчина не получал водительское удостоверение соответствующей категории», – сообщили в Патрульной полиции.
Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него админпротоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (оставление места ДТП) и ч.1 ст. 130 (отказ водителя ввиду состояния опьянения) и административное постановление по ч.2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП. Все эти материалы передадут в суд.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, водій, водитель, ДТП, пьяный;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 09:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, около 23:00, водитель Peugeot столкнулся с другим авто на улице Бучмы в Харькове и скрылся с места ДТП.".