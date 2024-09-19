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Домашний тиран в Харькове избил сожительницу и может сесть за это на два года

Общество 18:58   19.09.2024
Елена Нагорная
Домашний тиран в Харькове избил сожительницу и может сесть за это на два года Фото: ГУ НП в Харьковской области

В Харькове 30-летнему мужчине грозит уголовная ответственность за избиение сожительницы.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 33-летняя женщина неоднократно жаловалась правоохранителям, что ее запугивает и оскорбляет сожитель. На мужчину составили админпротокол по статье 173-2 (домашнее насилие) КУоАП.

«Нарушитель неоднократно привлекался судом к административной ответственности за домашнее насилие, имеет судимости за преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Во время очередной ссоры мужчина, кроме оскорблений и запугиваний, избил женщину», — рассказали в полиции.

Агрессору сообщили о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 18:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 30-летнему мужчине грозит уголовная ответственность за избиение сожительницы.".