Домашний тиран в Харькове избил сожительницу и может сесть за это на два года

В Харькове 30-летнему мужчине грозит уголовная ответственность за избиение сожительницы.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 33-летняя женщина неоднократно жаловалась правоохранителям, что ее запугивает и оскорбляет сожитель. На мужчину составили админпротокол по статье 173-2 (домашнее насилие) КУоАП.

«Нарушитель неоднократно привлекался судом к административной ответственности за домашнее насилие, имеет судимости за преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Во время очередной ссоры мужчина, кроме оскорблений и запугиваний, избил женщину», — рассказали в полиции.

Агрессору сообщили о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.