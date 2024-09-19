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Домашній тиран у Харкові побив співмешканку і може сісти за це на два роки

Суспільство 18:58   19.09.2024
Олена Нагорна
Домашній тиран у Харкові побив співмешканку і може сісти за це на два роки Фото: ГУ НП у Харківській області

У Харкові 30-річному чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за побиття співмешканки.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, 33-річна жінка неодноразово скаржилася правоохоронцям, що її залякує та ображає співмешканець. На чоловіка склали адмінпротокол за статтею 173-2 (домашнє насильство) КУпАП.

«Порушник неодноразово притягався судом до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, має судимості за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. Під час чергової сварки чоловік, окрім образ та залякувань, побив жінку», — розповіли в поліції.

Агресору повідомили про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Чоловікові загрожує до двох років тюрми.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 18:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 30-річному чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за побиття співмешканки.".