На железнодорожной станции на Харьковщине ограбили 72-летнего мужчину
Утром 19 сентября на железнодорожной станции «Гавриловка» в Изюмском районе 37-летний мужчина ограбил 72-летнего дедушку.
Злоумышленник ехал в поезде «Харьков-Славянск», на остановке подошел к пожилому мужчине, отобрал сигареты, которые лежали в сумке, а из кармана рубашки выхватил 700 гривен, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители задержали нападавшего и установили, что он уже имеет непогашенные судимости за имущественные преступления. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: грабеж, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 20:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 19 сентября на железнодорожной станции «Гавриловка» в Изюмском районе 37-летний мужчина ограбил 72-летнего дедушку.".