Чому йшов на Харків: військовому РФ повідомили підозру у вбивстві шістьох 📹

36-річному росіянину повідомили підозру у вбивстві цивільного та 5 військовослужбовців ЗСУ, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний із позивним «Юла» — уродженець Санкт-Петербурга, що служив у 1009 мотострілецькому полку 68 мотострілецької дивізії 6 загальновійськової армії ЗС РФ. Його затримали 14 жовтня в одному з районів Харкова.

Орієнтовно 5–6 жовтня він пішки попрямував у бік Харкова. 9 жовтня чоловік дістався будинку біля озера, де знайшов цивільний одяг і переодягнувся, але автомат залишив при собі.

Вранці 13 жовтня у селі Михайлівка Харківського району росіянин побачив 60-річного місцевого мешканця, який рибалив, і вистрілив йому в голову. Від отриманого поранення цивільний чоловік загинув на місці. Окупант забрав особисті речі чоловіка, а його тіло скинув у водойму.

Того ж дня підозрюваний дістався села Момотове Харківського району та зайшов до приватного будинку, де перебували п’ятеро військовослужбовців 72-ї бригади ЗСУ. Росіянин з автомата послідовно розстріляв усіх п’ятьох чоловіків, які від отриманих поранень загинули на місці.

Потім він залишив будинок, позбувся зброї і продовжив йти лісосмугою в напрямку Харкова. Наступного дня його затримали в одному з районів міста.

Наразі встановлюють усі обставини злочинів, зокрема навіщо росіянин прямував до Харкова.

У суді прокурор клопотатиме щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, 13 жовтня на Харківщині невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п’ятьох військовослужбовців.