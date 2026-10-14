П’ятьох військовослужбовців вбив невідомий у Харківському районі – поліція

Напередодні, 13 жовтня, на Харківщині невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив пʼятьох військовослужбовців. Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області.

Доповнено о 12:20. У пресслужбі обласної прокуратури уточнили, що на території Харківського району невідома особа відкрила вогонь по п’ятьох військовослужбовцях ЗСУ, які перебували в житловому будинку. Усі п’ятеро загинули.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства.

«Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі та розшукові дії, встановлюють особу нападника та його місцезнаходження. У межах розслідування перевіряються різні версії події, з’ясовуються мотиви та всі обставини злочину», – уточнила речниця облпрокуратури Валерія Чиріна.

12:06. Злочин, за даними правоохоронців, стався у Харківському районі.

«Факт події підтверджується. Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 ККУ. Наразі тривають заходи зі встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення», – інформують у поліції.

Видання «Главком» з посиланням на джерела у правоохоронних органах інформує, що тим часом в області поліція розшукує двох російських військовополонених, які, попередньо, втекли з місця утримання.