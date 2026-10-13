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Тіло чоловіка знайшли у сміттєвому контейнері в Харкові – НПУ розбирається

Суспільство 16:43   13.10.2026
Тіло чоловіка знайшли у сміттєвому контейнері в Харкові – НПУ розбирається Фото: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, тіло якого виявили в сміттєвому контейнері в Харкові.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, в Індустріальному районі міста працівник КП виявив тіло чоловіка без ознак життя під час вивезення сміття. Відповідне повідомлення копи отримали вранці 13 жовтня.

«На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час першочергового огляду тіла 48-річного чоловіка видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Для встановлення точної причини смерті тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу”, – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «природна смерть». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, тіло якого виявили в сміттєвому контейнері в Харкові.".