Тіло кота з пораненням знайшли в Харкові: прокуратура розслідує справу

У Харкові правоохоронці розслідують загибель кота, тіло якого знайшли з пораненнями біля будинку.

За даними Харківської обласної прокуратури, 13 жовтня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла кота з пораненнями. Того ж дня розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною (ч. 1 ст. 299 ККУ).

“За словами господарки, увечері 12 жовтня вона випустила кота на прогулянку, а наступного ранку виявила його тіло біля будинку. Для встановлення причини смерті призначено експертизу. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події та встановлюють осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення”, – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, засновник підрозділу “Кракен” Костянтин Немічев звернув увагу на повідомлення про знущання над котами на Салтівці. Зазначається, що тварин знаходять із ножовими пораненнями. Цю інформацію поширив телеграм-канал “ПАТРІОТИ 1654”. За їхніми даними, у ніч на 13 жовтня на Салтівці знайшли домашнього кота з численними колотими та рваними ранами. Там закликали правоохоронців звернути увагу на проблему.