На Харківщині чоловіка підозрюють у викраденні корови з пасовища. Подробиці нетривіальної справи повідомили у відділі комунікації місцевого ГУ Нацполіції.

“За даними досудового розслідування, у вересні 2026 року чоловік викрав телицю, яка перебувала на пасовищі поблизу одного з населених пунктів Кегичівської громади. Після цього перемістив тварину до іншого села та домовився про її продаж”, – повідомили в ГУНП.

Збитки, завдані господині корови, оцінили у понад 43 тисячі гривень. Поліціянти зібрали докази причетності фігуранта до злочину. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Нагадаємо, на Харківщині п’яний вкрав Nissan та поїхав додому. Інцидент стався 14 жовтня у селі Соколове Чугуївського району. Підозрюють 38-річного чоловіка.