На Харьковщине мужчину подозревают в похищении коровы с пастбища. Подробности нетривиального дела сообщили в отделе коммуникации местного ГУ Нацполиции.

«По данным досудебного расследования, в сентябре 2026 года мужчина похитил телку, которая находилась на пастбище вблизи одного из населенных пунктов Кегичевской громады. После этого переместил животное в другое село и договорился о его продаже», — сообщили в ГУНП.

Ущерб, нанесенный хозяйке коровы, оценили в более чем 43 тысячи гривен. Полицейские собрали доказательства причастности фигуранта к преступлению. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Напомним, на Харьковщине пьяный украл Nissan и поехал домой. Инцидент произошел 14 октября в селе Соколово Чугуевского района. Подозревают 38-летнего мужчину.