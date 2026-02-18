Сегодня 18 февраля 2026: какой праздник и день в истории

18 февраля 1386 года польская королева Ядвига вышла замуж за Великого князя Литовского Ягайло. В 1516-м родилась «Кровавая Мэри» – королева Англии Мария I Тюдор, а в 1745-м – итальянский ученый Алессандро Вольта. В 1930-м открыли Плутон и состоялся первый полет коровы на самолете. В 1943-м Геббельс произнес свою знаменитую речь о «тотальной войне». В 1954-м писатель-фантаст Рональд Хаббард основал Церковь сайентологии. В 2014-м начался штурм силовиками Майдана.

Праздники и памятные даты 18 февраля

18 февраля в мире – День Плутона.

Сегодня – третий день Масленицы, который называется «Тещины блины». По народным традициям, в этот день зять шел в гости к теще, а та пекла ему блины. Считалось, что чем счастливее в этот день будет теща, тем лучше будут жить супруги.

Также сегодня — Международный день батарейки и День благодарности большому пальцу.

18 февраля в истории

18 февраля 1386 года польская королева Ядвига (юридически – король, ведь она была монархом, а не женой короля) вышла замуж за Великого князя Литовского Ягайло. Подробнее.

18 февраля 1516 года родилась будущая королева Англии Мария I Тюдор, которая войдет в историю как «Кровавая Мэри». Подробнее.

<br />

18 февраля 1745 года родился итальянский ученый Алессандро Вольта – один из «отцов» учения об электричестве. Именно его памяти посвящен Международный день батарейки, который отмечают сегодня. Подробнее.

18 февраля 1930 года открыли Плутон. На тот момент его признали девятой планетой Солнечной системы. Подробнее.

18 февраля 1930 года корова Олли с фермы Элм стала первой коровой, полетевшей на самолете. Ее также доили прямо в полете. Молоко паковали в коробочки и на парашютах сбрасывали зрителям на земле. Это происходило в рамках Международной авиационной выставки в Сент-Луисе, штат Миссури, США. Выставку организовали, чтобы поддержать авиационную отрасль. Сейчас трудно поверить в это, но авиация в США в начале ХХ века не была столь незаменимой. В годы Великой депрессии эта новая транспортная сфера впала в кризис. Чтобы популяризировать самолеты и дополнительно убедить людей в их безопасности и надежности, организовали масштабное промо-мероприятие. Его частью и стал полет Олли.

«Согласно целям выставки, надеялись, что поднятие коровы в воздух вызовет ажиотаж вокруг самолетов, покажет стабильность и безопасность самолетов, а также продемонстрирует возможности авиации как эффективного средства перевозки скота. В рекламе трюка также обещали, что «будут собраны научные данные о ее поведении», – отмечает англоязычная Википедия.

Полет Олли прошел удачно. Она преодолела 116 км в воздухе между городами Бисмарк и Сент-Луис. Во время полета дала 23 литра молока. Это событие и его героиня вошли в литературу и массовую культуру. Ее несколько раз упоминали в книгах, а также – в культовом комиксе Рипли «Веришь или нет!»

<br />

18 февраля 1943 года главный пропагандист нацистской Германии Йозеф Геббельс в Берлинском дворце спорта произнес самую известную из своих речей, которой ввел в обращение выражение «тотальная война». Подробнее.

18 февраля 1954 года Рональд Хаббард основал в Лос-Анджелесе Церковь сайентологии. Подробнее.

18 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Хорватией и Угандой.

18 февраля 2014 года начался штурм силовиками Майдана и первые массовые жертвы среди участников Революции Достоинства. Подробнее.

Церковный праздник 18 февраля

18 февраля чтят память святителя Льва, Папы Римского. Подробнее.

Народные приметы

Если 18 февраля – погожий день, то будет хороший урожай.

Если уже начался паводок, то летом будет хороший сенокос.

Если на небе бледная луна – будет сильный снегопад. Если ясная – стужа.

Что нельзя делать 18 февраля

Нельзя грустить и пребывать в унынии.

Нельзя носить одежду темного цвета.