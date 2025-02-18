Сегодня 18 февраля: какой день в истории

18 февраля 2014 года начался штурм силовиками Майдана и первые массовые жертвы среди участников Революции Достоинства. В 1954-м писатель-фантаст Рональд Хаббард основал Церковь сайентологии. В 1943-м Геббельс произнес свою знаменитую речь о «тотальной войне». В 1930-м открыли Плутон. В 1745-м родился итальянский ученый Алессандро Вольта – один из «отцов» учения об электричестве. В 1516-м родилась знаменитая «Кровавая Мэри» – королева Англии Мария I Тюдор. В 1386-м польская королева Ядвига вышла замуж за Великого князя Литовского Ягайло.

Праздники и памятные даты 18 февраля

18 февраля в мире – День Плутона.

Также сегодня: День благодарности большому пальцу, Международный день батарейки.

18 февраля в истории

18 февраля 1386 года польская королева Ядвига (юридически – король, ведь она была монархом, а не женой короля) вышла замуж за Великого князя Литовского Ягайло. Подробнее.

18 февраля 1516 года родилась будущая королева Англии Мария I Тюдор, которая войдет в историю как «Кровавая Мэри». Подробнее.

18 февраля 1745 года родился итальянский ученый Алессандро Вольта – один из «отцов» учения об электричестве. Именно его памяти посвящен Международный день батарейки, который отмечают сегодня.

Вольта с детства был любознательным и проявлял незаурядные способности к наукам. Эти наклонности подростка заметил и развивал его дядя Александр, соборный каноник. Он вложился в образование парня, который не особенно интересовал своих родителей, ведь был четвертым ребенком в семье. Хотя в конце концов его отдали учиться в класс философии, парень гораздо больше интересовался естественными науками: изучал работы Ньютона и пытался повторить изобретения Бенджамина Франклина. Он также был склонен не только учить теорию, но и проверять ее на практике. Так что постепенно от философии Алессандро перешел к физике (сейчас это воспринимается как поход «из гуманитариев» в «технари», но на самом деле в то время эти две науки были гораздо ближе, изучая окружающий мир и ища объяснение непонятным человеку явлениям несколько разными путями).

Уже в 1770-х Вольта преподавал физику в гимназии в Комо, а в 1779-м стал профессором экспериментальной физики Павийского университета и занимал эту кафедру почти 40 лет. Отрасли естественных наук, которые интересовали Вольту, были самыми разными: это и ньютоновская теория тяготения, и химия газов. Но в историю он вошел благодаря своей заинтересованности в электричестве. В тот момент исследования в этой сфере быстро набирали популярность. Ученые шли разными путями, рассматривая природные явления со всех сторон и создавая самые разные приборы. Конечно, они пытались повторять эксперименты друг друга, проверять теории и опровергать или развивать их. Так и изобретения Алессандро Вольты стали частично продолжением, а частично опровержением открытия «животного электричества», которое сделал Луиджи Гальвани. Тот отметил сокращение мышц мертвой лягушки при соединении ее лапкой двух разных видов металла. Сам Гальвани считал, что это свидетельствует о наличии электричества в клетках организма. Вольта же пришел к выводу, что все дело в соединении двух различных металлов проводником. Поэтому он заменил лягушачью лапку обычной бумагой, смоченной рассолом, и убедился, что электрический ток возникает именно из-за сочетания металлов, а не из-за «животного электричества».

В дальнейшем, дискутируя из Гальвани, Вольта совершил ряд открытий, и в 1800 году создал свой самый известный прибор – «Вольтов столб». Его и называют «первой батарейкой».

Конструкция состояла из наложенных друг на друга дисков из меди и цинка, между которыми находились «прокладки» из фланели, пропитанные слабым раствором кислоты. Эту «пирамиду» удерживали в целости закрепленные сверху и снизу стеклянные трубки. Такой «столб» стал источником электрического тока.

«Вольта представил теорию электрического тока и наблюдал, как электричество разделяет воду на ее составные части – водород и кислород. До Вольты считалось, что электричество производят живые существа («животное электричество»). Он нашел, что электричество можно генерировать химическим методом и вынудить умеренно протекать по проводнику в замкнутом круге. Он построил батарею, известную как «Вольтов столб», — перечисляет достижения Вольты Engineering and Technology History Wiki. – Его слава была такова, что в 1801 году его вызвал в Париж Наполеон, который отчеканил специальную медаль в честь Вольты. Мир почтил Вольту, назвав единицу электрического потенциала – вольт – в его честь».

18 февраля 1930 года открыли Плутон. На тот момент его признали девятой планетой Солнечной системы. Подробнее.

18 февраля 1943 года главный пропагандист нацистской Германии Йозеф Геббельс в Берлинском дворце спорта произнес самую известную из своих речей, которой ввел в обращение выражение «тотальная война». Подробнее.

18 февраля 1954 года Рональд Хаббард основал в Лос-Анджелесе Церковь сайентологии. Подробнее.

18 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Хорватией и Угандой.

18 февраля 2014 года начался штурм силовиками Майдана и первые массовые жертвы среди участников Революции Достоинства. Подробнее.

Церковный праздник 18 февраля

18 февраля чтят память святителя Льва, Папы Римского. Подробнее.

Народные приметы

Если 18 февраля – погожий день, то будет хороший урожай.

Если уже начался паводок, то летом будет хороший сенокос.

Если на небе бледная луна – будет сильный снегопад. Если ясная – стужа.

Что нельзя делать 18 февраля

Нельзя грустить и пребывать в унынии.

Нельзя носить одежду темного цвета.