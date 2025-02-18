Сьогодні 18 лютого: який день в історії

18 лютого 2014 року розпочався штурм силовиками Майдану. У 1954-му письменник-фантаст Рональд Хаббард заснував Церкву саєнтології. У 1943-му Геббельс виголосив свою знамениту промову про “тотальну війну”. У 1930-му відкрили Плутон. У 1745-му народився італійський учений Алессандро Вольта – один із “батьків” вчення про електрику. У 1516-му народилася знаменита “Кривава Мері” – королева Англії Марія I Тюдор. У 1386-му польська королева Ядвіга вийшла заміж за Великого князя Литовського Ягайло.

Свята та пам’ятні дати 18 лютого

18 лютого у світі – День Плутона.

Також сьогодні: День вдячності великому пальцю, Міжнародний день батарейки.

18 лютого в історії

18 лютого 1386 року польська королева Ядвіга (юридично – король, адже вона була монархом, а не дружиною короля) вийшла заміж за Великого князя Литовського Ягайла. Докладніше.

18 лютого 1516 року народилася майбутня королева Англії Марія I Тюдор, яка увійде в історію як “Кривава Мері”. Докладніше.

18 лютого 1745 року народився італійський учений Алессандро Вольта – один із “батьків” вчення про електрику. Саме його пам’яті присвячений Міжнародний день батарейки, який відзначають сьогодні.

Вольта з дитинства був допитливим і виявляв неабиякі здібності до наук. Ці нахили підлітка помітив і розвивав його дядько Александр, соборний канонік. Він вклався в освіту хлопця, який не дуже цікавив своїх батьків, адже був четвертою дитиною в родині. Хоча зрештою його віддали вчитися в клас філософії, хлопець набагато більше цікавився природничими науками: вивчав роботи Ньютона і намагався повторити винаходи Бенджаміна Франкліна. Він також був схильний не лише вивчати теорію, а й перевіряти її на практиці. Тож поступово від філософії Алессандро перейшов до фізики (зараз це сприймається як похід “з гуманітаріїв” в “технарі”, але насправді на той час ці дві науки були набагато ближчими, вивчаючи навколишній світ і шукаючи пояснення незрозумілим людині явищам дещо різними шляхами).

Уже в 1770-х Вольта викладав фізику в гімназії в Комо, а в 1779-му став професором експериментальної фізики Павійського університету й обіймав цю катедру майже 40 років. Галузі природничих наук, які цікавили Вольту, були різними: це й ньютонівська теорія тяжіння, і хімія газів. Але в історію він увійшов завдяки своїй зацікавленості в електриці. На той час дослідження у цій сфері швидко набирали популярності. Вчені йшли різними шляхами, розглядаючи природні явища з усіх боків і створюючи різні прилади. Звичайно, вони намагалися повторювати експерименти один одного, перевіряти теорії та спростовувати чи розвивати їх. Так і винаходи Алессандро Вольти стали частково продовженням, а частково – спростуванням відкриття “тваринної електрики”, яке зробив Луїджі Гальвані. Той відзначив скорочення м’язів мертвої жаби при з’єднанні її лапкою двох різних видів металу. Сам Гальвані вважав, що це свідчить про наявність електрики в клітинах організму. Вольта ж дійшов висновку, що вся справа у поєднанні двох різних металів провідником. Тому він замінив жаб’ячу лапку звичайним папером, змоченим розсолом, і переконався, що електричний струм виникає саме через поєднання металів, а не через “тваринну електрику”.

Надалі, дискутуючи з Гальвані, Вольта зробив ряд відкриттів, і у 1800 році створив свій найвідоміший прилад – “Вольтів стовп”. Його і називають “першою батарейкою”.

Конструкція складалася з накладених один на одного дисків із міді та цинку, між якими знаходилися “прокладки” з фланелі, просочені слабким розчином кислоти. Цю “піраміду” утримували в цілості закріплені зверху та знизу скляні трубки. Такий “стовп” став джерелом електричного струму.

“Вольта представив теорію електричного струму і спостерігав, як електрика розділяє воду на її складові частини водень і кисень. До Вольти вважалося, що електрику виробляють живі істоти (тваринна електрика). Він виявив, що електрику можна генерувати хімічним шляхом і змусити рівномірно протікати по провіднику в замкнутому колі. Він побудував батарею, відому як “Вольтів стовп”, – перераховує досягнення Вольти “Engineering and Technology History Wiki”. – Його слава була така, що у 1801 році його викликав до Парижа Наполеон, який викарбував спеціальну медаль на честь Вольти. Світ вшанував Вольту, назвавши одиницю електричного потенціалу – вольт – на його честь”.

18 лютого 1930 року відкрили Плутон. На той момент його визнали дев’ятою планетою Сонячної системи. Докладніше.

18 лютого 1943 року головний пропагандист нацистської Німеччини Йозеф Геббельс у Берлінському палаці спорту виголосив найвідомішу зі своїх промов, якою ввів у обіг вираз “тотальна війна”. Докладніше.

18 лютого 1954 року Рональд Хаббард заснував у Лос-Анджелесі Церкву саєнтології. Докладніше.

18 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою.

18 лютого 2014 року розпочався штурм силовиками Майдану та перші масові жертви серед учасників Революції Гідності. Докладніше.

Церковне свято 18 лютого

18 лютого вшановують пам’ять святителя Льва, папи Римського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 18 лютого – погожий день, то буде гарний врожай.

Якщо вже почалася повінь, то влітку буде гарний сінокіс.

Якщо на небі блідий місяць – буде сильний снігопад. Якщо ясний – холоднеча.

Що не можна робити 18 лютого

Не можна сумувати та перебувати в зневірі.

Не можна носити одяг темного кольору.