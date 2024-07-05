Сьогодні 5 липня: яке свято та день в історії

5 липня 2014 року від російської окупації звільнили міста Краматорськ та Слов’янськ. У цей день 1054 року стався вибух зірки, що викликав паніку на Землі. У 1687 році вийшов третій і останній з томів головної наукової роботи Ньютона “Математичні початки натуральної філософії”. А у 1946-му вперше представили купальник-бікіні.

Свята та пам’ятні дати 5 липня

5 липня в Україні – День визволення Слов’янська та Краматорська від російської окупації.

У світі – День трудоголіка.

Також відзначають: День бікіні.

5 липня в історії

5 липня 1054 року стався вибух зірки у сузір’ї Тельця та утворення великої супернової. Вона була видна на землі вдень протягом 23 діб, а вночі близько двох років. Детальніше.

5 липня 1687 року завершено публікацію головного наукового твору Ісаака Ньютона – “Математичні початки натуральної філософії”. Цього дня вийшов останній, третій, том цієї фундаментальної праці. Перший тираж розійшовся повністю за чотири роки, що було майже рекордним для наукових праць на той час. Крім того, за життя Ньютона “Математичні початки” перевидавали тричі, і щоразу вчений редагував видання та доповнював його.

При цьому спочатку робота над цим науковим твором не була пріоритетною для фізика (він вважав важливішими свої алхімічні досліди, а написання цієї праці – зайвою витратою часу). Ньютон піддався вмовлянням колеги – астронома Едмунда Галлея. І саме Галлей узяв на себе витрати на видання. У першому томі “Математичних початків” Ньютон ввів базові поняття: “маса”, “сила”, “інерція”, а також сформулював відомі всім зі школи три закони руху. Другий том присвячений “гідромеханіці” – руху тіл на Землі з урахуванням опору середовища. А третій – “небесній механіці”, тобто законам всесвітнього тяжіння, теорії припливів тощо.

5 липня 1946 року французький модельєр Луї Реар уперше представив публіці свій революційний винахід – купальник-бікіні. Детальніше.

5 липня 2014 року українські війська в рамках АТО звільнили Краматорськ та Слов’янськ від російської окупації, прикритої діями терористичного угруповання на чолі з військовим злочинцем Ігорем Гіркіним та бойовиків так званої ДНР. Детальніше.

Церковне свято 5 липня

5 липня вшановують пам’ять преподобного Афанасія Афонського. Він рано осиротів, і хлопця виховувала благочестива черниця. Здобув освіту у Візантії, а згодом пішов у Кімінський монастир у Малій Азії, де прийняв чернечий постриг з ім’ям Афанасій. У 960 році з благословення ігумена оселився для пустельного проживання на Святій горі Афон. Через деякий час він заснував тут гуртожитський монастир із суворим статутом, де став ігуменом. Мав дар прозорливості та чудотворень, зцілював хворих і виганяв нечистих духів. Передбачав свою смерть. Тож виклав братії останнє повчання. А потім, помолившись, зійшов разом з шістьма братами на гору храму оглянути будівництво. У цей момент верх повалився, й преподобний з братами були завалені камінням. Вони всі померли. Це сталося в 1000-1001 роках.

Народні прикмети

Якщо 5 липня спекотно, то взимку будуть сильні морози.

Якщо над водою стелиться туман – чекайте на негоду.

Якщо в цей день дощ, то буде багатий врожай зерна цього року.

Що не можна робити 5 липня

Не можна розлучатися з коханими надовго, бо розлука може затягнутися.

Не можна лаятися.

Не можна ходити в лазню.